SNOW (Silent Noise Of Winter) Christian Durieux et Robert & Mitchum Concert dessiné Nérac

SNOW (Silent Noise Of Winter) Christian Durieux et Robert & Mitchum Concert dessiné

51 Quai de la Baïse Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-04

2025-10-03 2025-10-04

SNOW, c’est un voyage, celui d’une jeune femme partie à la recherche de l’homme qu’elle aime.

Son périple lui révèle un don, celui de redonner la couleur au monde. Nous la suivrons à travers son voyage, témoins de ses gestes magiques des murs sans âmes qui se colorent à son toucher, des villes qui s’illuminent à son passage.

Sur scène, le collectif pop rock bordelais Robert & Mitchum et l’auteur de bande dessinée Christian Durieux conjuguent musique live, dessins en direct et images animées pour donner vie au récit et embarquer le spectateur dans un long rêve sensoriel.

Concert dessiné

Durée 1h

Espace d’Albret

Tout public à partir de 10 ans

Placement libre

De 5 € à 10 € .

51 Quai de la Baïse Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 40 50 spectacles.albret@ville-nerac.fr

