Snow, un Noël de chien | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand
Snow, un Noël de chien | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand samedi 13 décembre 2025.
Snow, un Noël de chien | Comédie des Volcans
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
moins de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 16:00:00
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-13
Sans ses pouvoirs magiques pour faire voler les rennes, impossible de faire la distribution des cadeaux !
.
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr
English :
Without his magical powers to make the reindeer fly, it’s impossible to distribute the presents!
L’événement Snow, un Noël de chien | Comédie des Volcans Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2025-12-02 par Clermont Auvergne Volcans