Snow Volley Secteur skiable Aulian Front neige Luz-Saint-Sauveur

Snow Volley

Secteur skiable Aulian Front neige LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 09:00:00

fin : 2026-01-17 17:00:00

Date(s) :

2026-01-17

Vis un moment unique à la station de Luz Ardiden avec Snowvolley, une compétition exceptionnelle qui transforme la neige en véritable terrain de jeu.

Face au sommet emblématique de Caperette, viens encourager les équipes et ressentir l’énergie, la passion et l’adrénaline qui animent chaque échange sur le terrain.

Rires, émotions et esprit de compétition se mêlent dans une ambiance conviviale et festive, idéale à partager en famille ou entre amis.

C’est l’occasion rare de découvrir un sport spectaculaire dans un cadre grandiose, au cœur des montagnes enneigées.

Ne manque pas cet événement inédit, où sport et convivialité se rencontrent pour créer des souvenirs mémorables à Luz Ardiden

> Des équipes de 4 à 6 personnes s’affronteront sur un terrain de volley sur la neige spécialement aménagé pour l’occasion.

> Inscriptions sur luz-ardiden.com

> Tarifs

– 10€/joueur accès à la compétition + assurance snowvolley

– 25€/joueur accès à la compétition + repas du midi

> Avoir des vêtements chauds pour pratiquer l’activité (gants, bonnets, chaussures de montagne .

Secteur skiable Aulian Front neige LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 80 64 contact@luz-ardiden.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Experience a unique moment at Luz Ardiden resort with Snowvolley, an exceptional competition that transforms the snow into a veritable playground.

Facing the emblematic Caperette peak, come and cheer on the teams and feel the energy, passion and adrenalin that drive every exchange on the pitch.

Laughter, emotion and competitive spirit combine in a friendly, festive atmosphere, ideal for sharing with family and friends.

It’s a rare opportunity to discover a spectacular sport in a grandiose setting, in the heart of the snow-capped mountains.

Don’t miss this unique event, where sport and conviviality meet to create unforgettable memories in Luz Ardiden

L’événement Snow Volley Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-01-12 par OT de Luz St Sauveur|CDT65