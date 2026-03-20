Snowfest

Les Deux Alpes Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-03-29

Evènement de glisse roumain. Soirées, concerts, entrainement et démos freestyle, compétitions, neige, soleil et fun!

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Les Deux Alpes 38860 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 79 22 00 info@les2alpes.com

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English : Snowfest

Romanian skiing event. Parties, concerts, freestyle training and demos, competitions, snow, sun and fun

L’événement Snowfest Les Deux Alpes a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme des 2 Alpes