Snowkite Masters Le Monêtier-les-Bains
Snowkite Masters Le Monêtier-les-Bains jeudi 26 mars 2026.
Snowkite Masters
Col du Lautaret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-26
Championnat de France de snowkite freestyle & une freerace au Col du Lautaret. Soyez prêts à lever les yeux au ciel !
Col du Lautaret Le Monêtier-les-Bains 05220 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur
English : SnowKite Masters
French Snowkite Freestyle Championships & a freerace at Col du Lautaret. Get ready to raise your eyes to the sky!
