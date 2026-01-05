Snowkite Masters Le Monêtier-les-Bains

Snowkite Masters

Col du Lautaret Le Monêtier-les-Bains Hautes-Alpes

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-29

2026-03-26

Championnat de France de snowkite freestyle & une freerace au Col du Lautaret. Soyez prêts à lever les yeux au ciel !

Col du Lautaret Le Monêtier-les-Bains 05220 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

English : SnowKite Masters

French Snowkite Freestyle Championships & a freerace at Col du Lautaret. Get ready to raise your eyes to the sky!

