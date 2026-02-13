Snowpiercer, le transperceneige de Bong Joon-ho, Diagonal-Capitole, Montpellier

Snowpiercer, le transperceneige de Bong Joon-ho Dimanche 15 février, 18h00 Diagonal-Capitole Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-15T18:00:00+01:00 – 2026-02-15T21:00:00+01:00

Fin : 2026-02-15T18:00:00+01:00 – 2026-02-15T21:00:00+01:00

Dim 15 Fév. / 18h Rencontre avec le critique Simon Riaux

Diagonal-Capitole 5, rue de Verdun, Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie

Les mycéliades Diagonal-Capitole Snowpiercer