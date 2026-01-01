Snowrugby Rd 1091 Villar-d’Arêne

Snowrugby

Rd 1091 Col du Lautaret Villar-d’Arêne Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 09:30:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Et si on se retrouvait pour cette nouvelle édition du Snowrubgy ? C’est au col du Lautaret que les joueurs et joueuses s’affronteront une nouvelle fois sur neige, dans ce lieu mythique des Hautes-Alpes !

Rd 1091 Col du Lautaret Villar-d’Arêne 05480 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 20 54 75 president@rugbybriancon.com

English : Snowrugby

Let’s get together for another edition of Snowrubgy! Once again, players will battle it out on the snow at the Col du Lautaret, a legendary spot in the Hautes-Alpes!

