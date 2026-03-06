Snowscoot Tour Station de Super-Besse Besse-et-Saint-Anastaise
Snowscoot Tour Station de Super-Besse Besse-et-Saint-Anastaise samedi 21 mars 2026.
Snowscoot Tour
Station de Super-Besse Rond-point des Pistes Besse-et-Saint-Anastaise Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-21
L’association 106Snowscoot et la station Super Besse sont heureux d’accueillir une étape du Snowscoot Tour 2026 les 21 & 22 Mars 2026.
.
Station de Super-Besse Rond-point des Pistes Besse-et-Saint-Anastaise 63610 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 79 60 29
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The 106Snowscoot association and the Super Besse resort are delighted to host a stage of the Snowscoot Tour 2026 on March 21 & 22, 2026.
L’événement Snowscoot Tour Besse-et-Saint-Anastaise a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme du Massif du Sancy