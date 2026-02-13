SO BREIZH ! – Annie Ebrel + NordestiNoz, Théâtre de Cornouaille, Quimper

SO BREIZH ! – Annie Ebrel + NordestiNoz Vendredi 20 mars, 20h15 Théâtre de Cornouaille Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-20T20:15:00+01:00 – 2026-03-20T23:15:00+01:00

Fin : 2026-03-20T20:15:00+01:00 – 2026-03-20T23:15:00+01:00

Annie Ebrel

La voix qui danse

Annie Ebrel revisite le Kan ha diskan en y mêlant créations personnelles et tradition bretonne. Entourée de musiciens complices (cistre-basse-claviers), elle célèbre la danse comme art de vivre et force collective. Un concert habité, entre rythmes envoûtants, confidences et élans festifs.

+

NordestiNoz

Préparez-vous pour un bal sans frontières !

Avec NordestiNoz, les rythmes ensoleillés du Nordeste brésilien embrassent les pulsations bretonnes dans un tourbillon musical généreux. Flûte traversière, violon, percussions, voix : tout vibre pour vous entraîner irrésistiblement dans la danse.

PARTENARIAT avec le Festival de Cornouaille

https://www.facebook.com/events/1393872561947821/

Théâtre de Cornouaille Théâtre de Cornouaille Quimper Quimper 29000 Locmaria Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.facebook.com/events/1393872561947821/ »}] https://www.facebook.com/events/1393872561947821/ CORNOUAILLE

Annie Ebrel