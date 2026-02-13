SO BREIZH ! – Marie Berardy & Julien Stella, Théâtre de Cornouaille, Quimper

SO BREIZH ! – Marie Berardy & Julien Stella Vendredi 20 mars, 19h00 Théâtre de Cornouaille Finistère

En duo voix-clarinette, Marie Berardy et Julien Stella parcourent les chants traditionnels bretons. À partir de gwerzioù et de chansons populaires, le duo fait revivre des personnages d’hommes et de femmes dont les histoires évoquent les rapports de pouvoir et la vie d’autrefois.

