So Chic Roubaix
So Chic Roubaix mardi 10 mars 2026.
So Chic
9 rue de l’Hospice Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-10 14:30:00
fin : 2026-03-10 16:30:00
Date(s) :
2026-03-10
Un spectacle de cabaret où la modernité s’impose, sans jamais oublier de laisser une part au music hall traditionnel.
Un bouquet de chansons des années 60 à nos jours, des chorégraphies surprenantes, endiablées… en plumes et strass, l’ensemble de la troupe ouvrira ce spectacle So Chic .
Un spectacle de cabaret où la modernité s’impose, sans jamais oublier de laisser une part au music hall traditionnel.
Un bouquet de chansons des années 60 à nos jours, des chorégraphies surprenantes, endiablées… en plumes et strass, l’ensemble de la troupe ouvrira ce spectacle So Chic . .
9 rue de l’Hospice Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 66 46 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A cabaret show where modernity takes center stage, without ever forgetting to leave its mark on traditional music hall.
A bouquet of songs from the 60s to the present day, surprising, frenzied choreography? in feathers and rhinestones, the whole troupe opens this So Chic show.
L’événement So Chic Roubaix a été mis à jour le 2026-02-08 par Hauts-de-France Tourisme