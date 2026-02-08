So Chic Roubaix

So Chic

Début : 2026-03-10 14:30:00

fin : 2026-03-10 16:30:00

2026-03-10

Un spectacle de cabaret où la modernité s’impose, sans jamais oublier de laisser une part au music hall traditionnel.

Un bouquet de chansons des années 60 à nos jours, des chorégraphies surprenantes, endiablées… en plumes et strass, l’ensemble de la troupe ouvrira ce spectacle So Chic .

English :

A cabaret show where modernity takes center stage, without ever forgetting to leave its mark on traditional music hall.

A bouquet of songs from the 60s to the present day, surprising, frenzied choreography? in feathers and rhinestones, the whole troupe opens this So Chic show.

