SO ClassiC ! Festival de musique classique

Brillon-en-Barrois Meuse

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-23 15:00:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

SO ClassiC ! Un Festival de Musique Classique Inédit en Meuse.

Le sud meusien accueillera une première édition du festival de musique classique So Classic ! , une occasion unique d’assister à des récitals exceptionnels donnés par des musiciens de renommée internationale.

Porté par la commune de Savonnières-en-Perthois, la communauté de communes des Portes de Meuse, ainsi que les associations locales, le festival So Classic ! met à l’honneur la musique classique dans un cadre rural, et crée une rencontre entre des artistes de calibre international et un public de passionnés.

Attention, les places étant limitées, nous encourageons les mélomanes à réserver sans attendre.

Les places sont en vente dans les agences postales/mairies de Savonnières en Perthois et Brillon-en-Barrois, et disponibles en ligne.Tout public

Brillon-en-Barrois 55000 Meuse Grand Est

English :

SO ClassiC! A Classical Music Festival never seen before in Meuse.

The south of Meuse will host the first edition of the classical music festival So Classic! a unique opportunity to attend exceptional recitals given by internationally renowned musicians.

Supported by the commune of Savonnières-en-Perthois, the Communauté de Communes des Portes de Meuse and local associations, the So Classic! festival celebrates classical music in a rural setting, bringing together artists of international stature and a passionate audience.

Please note that places are limited, so we encourage music lovers to book now.

Tickets are on sale at the Savonnières en Perthois and Brillon-en-Barrois post offices and town halls, and are also available online.

German :

SO ClassiC! ? Ein neuartiges Festival klassischer Musik im Departement Meuse.

Im südlichen Maasland findet zum ersten Mal das Festival für klassische Musik So Classic! statt eine einzigartige Gelegenheit, außergewöhnliche Recitals von international renommierten Musikern zu erleben.

Das von der Gemeinde Savonnières-en-Perthois, der Communauté de Communes des Portes de Meuse und lokalen Vereinen getragene Festival So Classic! ehrt die klassische Musik in einem ländlichen Rahmen und schafft eine Begegnung zwischen Künstlern von internationalem Format und einem begeisterten Publikum.

Achtung: Da die Plätze begrenzt sind, ermutigen wir Musikliebhaber, sofort zu reservieren.

Karten sind in den Postämtern/Rathäusern von Savonnières en Perthois und Brillon-en-Barrois erhältlich und können online bestellt werden.

Italiano :

SO ClassiC! Un festival di musica classica mai visto prima a Meuse.

Il sud della Mosa ospiterà la prima edizione del festival di musica classica So Classic! un’occasione unica per assistere a recital eccezionali tenuti da musicisti di fama internazionale.

Sostenuto dal comune di Savonnières-en-Perthois, dalla comunità di comuni Portes de Meuse e dalle associazioni locali, il festival So Classic! celebra la musica classica in un ambiente rurale, riunendo artisti di calibro internazionale e un pubblico appassionato.

Poiché i posti sono limitati, invitiamo gli amanti della musica a prenotare subito.

I biglietti sono in vendita presso gli uffici postali e i municipi di Savonnières en Perthois e Brillon-en-Barrois e sono disponibili anche online.

Espanol :

¡ SO ClassiC! Un festival de música clásica nunca visto en Mosa.

¡El sur de Mosa acogerá la primera edición del festival de música clásica So Classic! una oportunidad única para asistir a recitales excepcionales a cargo de músicos de renombre internacional.

Apoyado por el municipio de Savonnières-en-Perthois, la mancomunidad de municipios de Portes de Meuse y asociaciones locales, el festival So Classic! celebra la música clásica en un entorno rural, reuniendo a artistas de calibre internacional y a un público apasionado.

Como las plazas son limitadas, animamos a los melómanos a reservar ya.

Las entradas están a la venta en las oficinas de correos y ayuntamientos de Savonnières en Perthois y Brillon-en-Barrois, y también se pueden adquirir en línea.

