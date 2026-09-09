Informations pratiques

Savonnières-en-Perthois

So Classic ! – Festival de musique classique

Savonnières-en-Perthois Meuse

Tarif : – – EUR

16

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-03 20:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

So Classic, c’est deux jours, deux communes, une expérience musicale intimiste et unique avec des artistes de renommée internationale au plus près du public, pour découvrir la musique classique autrement.

Après le succès des précédentes éditions, So Classic revient et casse les codes en amenant la musique classique là où on ne l’attend pas. Loin des grandes salles de concert, des artistes de renommée internationale partagent avec le public une expérience intime et chaleureuse.

Deux jours, deux lieux, deux ambiances :

– Samedi soir à Savonnières-en-Perthois

– Dimanche après-midi à Brillon-en-Barrois

Au programme cette année : trois pianistes, un clarinettiste, un violoniste, un accordéoniste (nouveauté )

En amont, certains artistes interviendront dans les écoles primaires locales pour présenter leurs instruments et éveiller la curiosité musicale des plus jeunes.

En marge des concerts, une master class sera également proposée aux élèves de l’École Intercommunale de Musique.

Et parce qu’un festival, c’est aussi de la convivialité avec sur place une buvette associative pendant l’ entracte.

Objectif : rendre la musique classique accessible à tous, rassembler habitants, familles, mélomanes et curieux pour un week-end culturel.

Organisé conjointement par l’ASL de Savonnières-en-Perthois et la MRFJ de Brillon-en-Barrois soutenues par leurs communes respectives.Tout public

16 .

Savonnières-en-Perthois 55170 Meuse Grand Est aslsavonnieres@gmail.com

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English :

So Classic is two days, two towns, and an intimate and unique musical experience featuring internationally renowned artists performing up close with the audience, offering a fresh way to discover classical music.

Following the success of previous editions, So Classic returns and breaks the mold by bringing classical music to places where you least expect it. Far from the grand concert halls, internationally renowned artists share an intimate and warm experience with the audience.

Two days, two venues, two atmospheres:

– Saturday evening in Savonnières-en-Perthois

– Sunday afternoon in Brillon-en-Barrois

This year’s lineup features three pianists, a clarinetist, a violinist, and an accordionist (new this year)

In the lead-up to the festival, some artists will visit local elementary schools to introduce their instruments and spark the musical curiosity of the youngest students.

In addition to the concerts, a master class will also be offered to students at the Intercommunal School of Music.

And because a festival is also about camaraderie, there will be a community refreshment stand on site during intermission.

Goal: to make classical music accessible to everyone, bringing together residents, families, music lovers, and the curious for a cultural weekend.

Organized jointly by the ASL of Savonnières-en-Perthois and the MRFJ of Brillon-en-Barrois, with support from their respective municipalities.

L’événement So Classic ! – Festival de musique classique Savonnières-en-Perthois a été mis à jour le 2026-09-09 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE