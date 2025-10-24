SO FLOYD – AUXERREXPO Auxerre

GUNNA Début : 2026-03-20 à 20:00. Tarif : – euros.

Le nombre de place est limité à 6 par commande.Gunna a connu l’une des transformations les plus marquantes de l’histoire du hip-hop. Au fil de ses projets au cours des dix dernières années, il est passé de la création d’hymnes de rue bruts issus des quartiers d’Atlanta à une musique porteuse de motivation et de bien-être, tout en s’affirmant comme un entrepreneur d’élite inspirant les nouvelles générations. Il a marqué la culture avec l’incontournable « Drip Too Hard » en collaboration avec Lil Baby, certifié Diamant par la RIAA et classé dans le Top 5 du Billboard Hot 100. Gunna a enchaîné deux albums consécutifs classés #1 au Billboard 200 : Wunna (2020) et DS4Ever (2022), ce dernier incluant le tube « Pushin P », nommé aux GRAMMY® Awards dans les catégories Meilleure performance rap et Meilleure chanson rap. Son projet A Gift & a Curse (2023) s’est hissé dans le Top 3 du Billboard 200 et à la 1re place du Top R&B/Hip-Hop Albums Chart, suivi par One of Wun (2024), salué par la critique. Il a ensuite entamé une tournée américaine à guichets fermés, The Bittersweet Tour. En 2025, le rappeur certifié diamant poursuit son ascension avec son sixième album studio, The Last Wun (via Young Stoner Life Records / 300 Entertainment), consolidant son statut de voix incontournable de sa génération.« Gunna s’associe à Live Nation pour soutenir son organisation à but non lucratif « Gunna’s Great Giveaway » en reversant 1 dollar sur chaque billet vendu pour la tournée Wun World Tour afin d’aider les quartiers défavorisés d’Atlanta, en Géorgie (Etats-Unis). En collaboration avec Live Nation et avec le soutien de ses fans, Gunna s’efforce d’être un catalyseur de changement positif grâce à son organisation à but non lucratif dans sa ville natale. Il souhaite contribuer à l’amélioration de ces communautés et transformer le paysage économique d’Atlanta.Pour en savoir plus sur l’organisation, rendez-vous sur https://gunnasgreatgiveawayfoundation.com »LIVE NATION – L-R-25-3202/L-R-22-1699

ADIDAS ARENA BOULEVARD NEY 75018 Paris 75