So Floyd, The Pink Floyd Show, au Dôme de Paris LE DOME DE PARIS PARIS
So Floyd, The Pink Floyd Show, au Dôme de Paris LE DOME DE PARIS PARIS jeudi 12 février 2026.
Richard
Walter productions (licence n°R-2022006816 – R2022008495) présente :
SO FLOYD, THE PINK
FLOYD SHOW
Après l’incroyable
succès de leurs premiers concerts, le groupe SO FLOYD revient sur
scène pour une tournée dans les plus grandes salles de France.
Musicalement
exceptionnel, techniquement hors norme, le groupe SO FLOYD a su
convaincre les mélomanes, les puristes et les fans de PINK FLOYD
par la précision de ses riffs, la magie des lumières, la qualité du son,
l’interprétation exceptionnelle et la fidélité troublante aux concerts du
légendaire groupe londonien !
SO FLOYD revisite
les plus grands succès du groupe britannique, des morceaux ancrés dans la
mémoire collective et des concerts inscrits au panthéon de la musique !
Revivez sur scène tous les titres légendaires « Another brick in the wall« , « Money« ,
« Time« , « Wish you were here« ,
“Shine on you Crazy Diamond” et bien
d’autres encore…
Un show en 4 actes,
correspondant à autant d’univers visuels et sonores, qui permet de retrouver
les différentes époques de la production musicale riche et variée du groupe
culte. Deux heures de spectacle pour un hommage troublant qui promet un bond
dans le temps et une approche originale de l’œuvre du plus grand groupe des
années 70 !
NE MANQUEZ PAS LEUR
PASSAGE !
Locations :
points de ventes habituels
Le jeudi 12 février 2026
de 20h00 à 22h00
payant
Infos
Groupes et CE :
Haracom Tél : 03.21.26.52.94
Tarifs : Carré OR : 105€? -25 ANS / 52.50 €
Cat.1 : 85€,
-25 ans 42.50 €
Cat.2 : 65 €, -25 ans 32.50 € /
Lien billetterie : https://www.leconcertextraordinaire.com/en-tournee/so-floyd-concerts
Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 100 ans.
LE DOME DE PARIS 34 BOULEVARD VICTOR 75015 PARIS
https://www.leconcertextraordinaire.com/so-floyd +33321265294 info@haracom.fr https://www.leconcertextraordinaire.com/so-floyd https://www.leconcertextraordinaire.com/so-floyd