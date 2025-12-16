So Floyd, The Pink Floyd Show, au Dôme de Paris LE DOME DE PARIS PARIS

Richard

Walter productions (licence n°R-2022006816 – R2022008495) présente :

SO FLOYD, THE PINK

FLOYD SHOW

Après l’incroyable

succès de leurs premiers concerts, le groupe SO FLOYD revient sur

scène pour une tournée dans les plus grandes salles de France.

Musicalement

exceptionnel, techniquement hors norme, le groupe SO FLOYD a su

convaincre les mélomanes, les puristes et les fans de PINK FLOYD

par la précision de ses riffs, la magie des lumières, la qualité du son,

l’interprétation exceptionnelle et la fidélité troublante aux concerts du

légendaire groupe londonien !

SO FLOYD revisite

les plus grands succès du groupe britannique, des morceaux ancrés dans la

mémoire collective et des concerts inscrits au panthéon de la musique !

Revivez sur scène tous les titres légendaires « Another brick in the wall« , « Money« ,

« Time« , « Wish you were here« ,

“Shine on you Crazy Diamond” et bien

d’autres encore…

Un show en 4 actes,

correspondant à autant d’univers visuels et sonores, qui permet de retrouver

les différentes époques de la production musicale riche et variée du groupe

culte. Deux heures de spectacle pour un hommage troublant qui promet un bond

dans le temps et une approche originale de l’œuvre du plus grand groupe des

années 70 !

NE MANQUEZ PAS LEUR

PASSAGE !

Locations :

points de ventes habituels

Le jeudi 12 février 2026

de 20h00 à 22h00

payant

Infos

Groupes et CE :

Haracom Tél : 03.21.26.52.94

Tarifs : Carré OR : 105€? -25 ANS / 52.50 €

Cat.1 : 85€,

-25 ans 42.50 €

Cat.2 : 65 €, -25 ans 32.50 € /

Lien billetterie : https://www.leconcertextraordinaire.com/en-tournee/so-floyd-concerts

Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 100 ans.

LE DOME DE PARIS 34 BOULEVARD VICTOR 75015 PARIS

https://www.leconcertextraordinaire.com/so-floyd +33321265294 info@haracom.fr https://www.leconcertextraordinaire.com/so-floyd https://www.leconcertextraordinaire.com/so-floyd