So Floyd, The Pink Floyd Show Le Dôme de Paris Paris Jeudi 12 février 2026, 20h00 Carré Or : 105 € – Car. 1 : 85 €- cat. 2 : 65 €

-25 ans : Carré Or : 52.50 € / cat. 1 : 42.50 € / cat.2 : 32.50€

Un hommage saisissant au groupe culte : riffs précis, lumières magiques, son exceptionnel. 2h de spectacle, quatre univers, une expérience unique à ne pas manquer !

SO FLOYD, The Pink Floyd Show !

Après l’incroyable succès de leurs premiers concerts, le groupe SO FLOYD revient sur scène pour une tournée dans les plus grandes salles de France.

Musicalement exceptionnel, techniquement hors norme, le groupe SO FLOYD a su convaincre les mélomanes, les puristes et les fans de PINK FLOYD par la précision de ses riffs, la magie des lumières, la qualité du son, l’interprétation exceptionnelle et la fidélité troublante aux concerts du légendaire groupe londonien !

SO FLOYD revisite les plus grands succès du groupe britannique, des morceaux ancrés dans la mémoire collective et des concerts inscrits au panthéon de la musique !

Revivez sur scène tous les titres légendaires « Another brick in the wall », « Money », « Time », « Wish you were here », “Shine on you Crazy Diamond” et bien d’autres encore…

Un show en 4 actes, correspondant à autant d’univers visuels et sonores, qui permet de retrouver les différentes époques de la production musicale riche et variée du groupe culte. Deux heures de spectacle pour un hommage troublant qui promet un bond dans le temps et une approche originale de l’œuvre du plus grand groupe des années 70 !

Bande annonce : [https://www.youtube.com/watch?v=arSyblUSlLg](https://www.youtube.com/watch?v=arSyblUSlLg)

Site internet : [https://www.leconcertextraordinaire.com/so-floyd](https://www.leconcertextraordinaire.com/so-floyd)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-12T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-12T22:00:00.000+01:00

0321265294 https://www.leconcertextraordinaire.com/en-tournee/so-floyd-concerts

Le Dôme de Paris 34 Boulevard Victor – 75015 Paris Quartier Saint-Lambert Paris 75015 Paris



