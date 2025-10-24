SO FLOYD – ZENITH D’ORLEANS Orleans

SO FLOYD Début : 2027-01-21 à 20:00. Tarif : – euros.

RICHARD WALTER PRODUCTIONS PRÉSENTE : SO FLOYDMusicalement exceptionnel, techniquement hors norme, le groupe SO FLOYD a su convaincre les mélomanes, les puristes et les fans de PINK FLOYD par la précision de ses riffs, la magie des lumières, la qualité du son, l’interprétation exceptionnelle et la fidélité troublante aux concerts du légendaire groupe londonien ! SO FLOYD revisite les plus grands succès du groupe britannique, des morceaux ancrés dans la mémoire collective et des concerts inscrits au panthéon de la musique ! Revivez sur scène tous les titres légendaires Another brick in the wall , Money , Time , Wish you were here , “Shine on you Crazy Diamond” et bien d’autres encore… Un show en 4 actes, correspondant à autant d’univers visuels et sonores, qui permet de retrouver les différentes époques de la production musicale riche et variée du groupe culte. Deux heures de spectacle pour un hommage troublant qui promet un bond dans le temps et une approche originale de l’œuvre du plus grand groupe des années 70 ! NE MANQUEZ PAS LEUR PASSAGE ! Au DÔME DE PARIS – Palais des Sports le 8 Mars 2024 et en tournée dans toute la France.

ZENITH D’ORLEANS 1, Rue du President Schuman 45100 Orleans 45