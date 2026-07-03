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AGENDA · Chirac-Bellevue

So Frenchy en concert Chirac-Bellevue

samedi 15 août 2026 · Chirac-Bellevue

So Frenchy en concert Chirac-Bellevue

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
1 route de
Ville
19160 Chirac-Bellevue
Département
Corrèze
Tarif

Chirac-Bellevue

So Frenchy en concert

1 route de Chirac-Bellevue Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 20:30:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

So Frenchy en concert ! au restaurant La Maïade   .

1 route de Chirac-Bellevue 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 07 51 

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English : So Frenchy en concert

L’événement So Frenchy en concert Chirac-Bellevue a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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