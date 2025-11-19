SO GOOD MAIF FESTIVAL 2025 : UN FESTIVAL LIBRE, FOU, VIVANT Stéréolux Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-19 20:00 – 23:00

Gratuit : non 35€ https://www.sogoodmaiffestival.com/

Il y a les festivals de musique, il y a les forums engagés… et puis il y a le So good MAIF Festival : un savant mélange des deux. Un OVNI joyeux né à Marseille, porté par un duo d’acteurs engagés bien décidés à réveiller les consciences et les imaginaires : So good, média indépendant qui ose rêver tout haut, MAIF, assureur militant engagé pour une société plus inclusive, solidaire et durable. PROGRAMME DJ et CONCERT, Une soirée techno-hypnotique avec: Canblaster en première partie.Irène Dresel ! Affranchie des normes, à la fois spatiale et organique, elle mêle cloches et percussions pour faire de son live une cérémonie païenne moderne.

Stéréolux Nantes 44200

https://www.sogoodmaiffestival.com/nantes/billetterie