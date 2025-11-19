SO GOOD MAIF FESTIVAL 2025 : UN FESTIVAL LIBRE, FOU, VIVANT Stéréolux Nantes

SO GOOD MAIF FESTIVAL 2025 : UN FESTIVAL LIBRE, FOU, VIVANT Stéréolux Nantes mercredi 19 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-19 17:00 – 20:00

Gratuit : oui Gratuit sur inscription https://www.sogoodmaiffestival.com/

Il y a les festivals de musique, il y a les forums engagés… et puis il y a le So good MAIF Festival : un savant mélange des deux. Un OVNI joyeux né à Marseille, porté par un duo d’acteurs engagés bien décidés à réveiller les consciences et les imaginaires : So good, média indépendant qui ose rêver tout haut, MAIF, assureur militant engagé pour une société plus inclusive, solidaire et durable. PROGRAMME L’éloge de la forêt, un spectacle vivant, onirique, participatif et engagé – gratuit, Éloge de la forêt est un conte poétique et politique sur notre lien au vivant. Entre piano-fleurs, luttes burlesques et slam final, le spectacle mêle humour, émotion et révolte. Avec, au piano Patrick Scheyder, à l’initiative du mouvement de l’Écologie Culturelle et en messager suspendu, le grimpeur d’arbres Thomas Brail, pour imaginer un futur réenchanté. Un voyage sensoriel et collectif, où l’art devient appel à l’action.So good EXPÉRIENCES, La roue de l’infortune, un jeu vraiment grinçant, pour démonter les idées reçues, marché des créateurs, info jeunes… des rencontres et plein d’animations : autant d’occasions de s’inspirer pour un monde moins pire !

Stéréolux Nantes 44200

https://www.sogoodmaiffestival.com/nantes/billetterie