SO GOOD MAIF FESTIVAL 2025 : UN FESTIVAL LIBRE, FOU, VIVANT Stéréolux Nantes

SO GOOD MAIF FESTIVAL 2025 : UN FESTIVAL LIBRE, FOU, VIVANT Mercredi 19 novembre, 17h00 Stéréolux Loire-Atlantique

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T17:00:00+01:00 – 2025-11-19T20:00:00+01:00

Fin : 2025-11-19T17:00:00+01:00 – 2025-11-19T20:00:00+01:00

Il y a les festivals de musique, il y a les forums engagés… et puis il y a le So good MAIF Festival : un savant mélange des deux. Un OVNI joyeux né à Marseille, porté par un duo d’acteurs engagés bien décidés à réveiller les consciences et les imaginaires :

So good , média indépendant qui ose rêver tout haut,

MAIF, assureur militant engagé pour une société plus inclusive, solidaire et durable.

PROGRAMME

L’éloge de la forêt, un spectacle vivant , onirique, participatif et engagé – gratuit, Éloge de la forêt est un conte poétique et politique sur notre lien au vivant. Entre piano-fleurs, luttes burlesques et slam final, le spectacle mêle humour, émotion et révolte. Avec, au piano Patrick Scheyder, à l’initiative du mouvement de l’Écologie Culturelle et en messager suspendu, le grimpeur d’arbres Thomas Brail, pour imaginer un futur réenchanté. Un voyage sensoriel et collectif, où l’art devient appel à l’action.

, onirique, participatif et engagé – gratuit, Éloge de la forêt est un conte poétique et politique sur notre lien au vivant. Entre piano-fleurs, luttes burlesques et slam final, le spectacle mêle humour, émotion et révolte. Avec, au piano Patrick Scheyder, à l’initiative du mouvement de l’Écologie Culturelle et en messager suspendu, le grimpeur d’arbres Thomas Brail, pour imaginer un futur réenchanté. Un voyage sensoriel et collectif, où l’art devient appel à l’action. So good EXPÉRIENCES, La roue de l’infortune, un jeu vraiment grinçant, pour démonter les idées reçues, marché des créateurs, info jeunes… des rencontres et plein d’animations : autant d’occasions de s’inspirer pour un monde moins pire !

Stéréolux 4 Bd Léon Bureau, 44200 Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.sogoodmaiffestival.com/nantes/billetterie »}]

Il y a les festivals de musique, il y a les forums engagés… et puis il y a le So good MAIF Festival : un savant mélange des deux. festival jeunesse