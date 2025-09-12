So good MAIF Festival Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

Du vendredi 12 au samedi 13 septembre 2025 de 17h à 3h. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 35 – 35 – 80 EUR

Début : 2025-09-12 17:00:00

fin : 2025-09-13 03:00:00

Le So good MAIF Festival le 12 septembre à Marseille, vibrons ensemble pour un monde moins pire !

Après deux éditions à guichet fermé, le So good MAIF Festival revient pour se donner envie d’agir ensemble avec enthousiasme pour une société plus juste, plus inclusive, plus durable et même, pourquoi pas, plus heureuse !





Comment ?

Avec des concerts qui font monter la température et de l’humour garanti 100% So good Noga Erez, Cassius, Myd (live), Terrenoire, Sama’ Habduladi, Missan, Nous étions une armée, Hakim Jemili.





Et encore ?

Des expériences un brin barrées pour le grand public et les entreprises pour célébrer le vivre ensemble des formats qui vont démontrer qu’en croisant nos parcours et en mêlant nos différences, nous créons des idées plus riches, des décisions plus justes, un présent plus ouvert et des perspectives d’avenir (un peu) plus réjouissantes.





En bref, une bouffée de joie pour s’inspirer et des kilos de force pour passer à l’action. .

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

