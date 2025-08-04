FABRICE LUCHINI ET MOI – L’ESPACE V.O – MONTAUBAN Montauban

FABRICE LUCHINI ET MOI – L’ESPACE V.O – MONTAUBAN Montauban samedi 25 octobre 2025.

Olivier Sauton, jeune homme rêvant de devenir comédien vedette, inculte mais non sans esprit, rencontre par hasard Fabrice Luchini, son idole. Il lui demande alors d’être son professeur.Celui-ci accepte, et à travers trois leçons de théâtre va surtout lui délivrer trois leçons de vie, et faire découvrir au jeune homme qu’au delà de la gloire et des femmes, il y a l’Art.À savoir :Formule Premium : entrée et placement prioritaire. Vous êtes reçu(e)s en priorité et disposez des meilleures places dans la salle. Merci d’arriver au moins 10 minutes avant le début du spectacle pour profiter du service premium.

L’ESPACE V.O – MONTAUBAN 1899 Chemin de Paulet 82000 Montauban 82