So Gospel Église Saint-Hilaire Pesmes

So Gospel

Église Saint-Hilaire Rue Saint-Hilaire Pesmes Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 20:30:00

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

Fondé en 2009 par Mickaël et Laurence MATIAZZI, So Gospel est un groupe né d’un amour profond pour cette musique inspirée qu’est le gospel.

Depuis cette date, plus de 550 concerts ont été réalisés, plus de 150 000 personnes rassemblées. Une douzaine de tournées dans toute la France ainsi qu’à l’étranger ont été organisées. Le groupe a participé à une première partie avec Vocal People du Juste Debout 2014 au Palais Omnisport de Bercy.

So Gospel se compose d’une dizaine de chanteurs, issus des plus grandes chorales de gospel de France. Plusieurs artistes ont chanté avec Steevie Wonder, Amel Bent, Céline Dion, Chimène Dady entre autres. .

Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

