So Gospel Sémaphore – Espace Beaulieu Nantes samedi 8 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-08 20:30 –

Gratuit : non 20,99 € / 25,99 20,99 € / 25,99 Réservation : sogospel.fr Tout public

« So Gospel » vous invite à vivre le message spirituel de cette musique, interprété par un groupe de six chanteurs talentueux. Ces artistes, issus des plus grandes chorales de gospel de France, ont collaboré avec des légendes telles que Stevie Wonder, Amel Bent, Céline Dion et Chimène Badi. Le groupe puise ses valeurs dans l’Évangile tout en s’inspirant des sonorités du Jazz, de la Soul et du RnB. Vous pourrez apprécier des chants puissants comme « Victory » et « We have overcome ». Ne manquez pas les réinterprétations magistrales des chants traditionnels tels que « Oh when the saints », « This little light of mine », et l’incontournable « Oh happy day ». Ce concert promet d’être un moment de partage et de joie, célébrant la richesse et la diversité de la musique gospel. Concerts les 7 et 8 novembre 2025 à 20h30

Sémaphore – Espace Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200

02 43 29 87 53 https://semaphore-nantes.fr/ contact@semaphore-nantes.fr https://www.semaphore-nantes.fr/programmation