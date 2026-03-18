So Gospel Tournée 2026 église Saint-Aldric Le Mans

So Gospel Tournée 2026

église Saint-Aldric 3 Rue d’Isaac Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-04-18 22:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Fondé en 2009, So Gospel est un groupe né d’une passion profonde pour le gospel. Composé d’une dizaine de chanteurs issus des plus grandes chorales de France, le groupe a déjà donné plus de 550 concerts, rassemblant 150 000 spectateurs en France et à l’international.

Porté par des valeurs d’amour, d’espoir et de foi, So Gospel mêle avec énergie le gospel aux influences jazz, soul et RnB, revisitant aussi bien les grands classiques que des titres contemporains tels que “Oh when the Saints”, “Let my people go” entre autres. .

église Saint-Aldric 3 Rue d’Isaac Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 7 87 23 90 86 com@verytproductions.fr

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English :

Founded in 2009, So Gospel is a group born of a deep passion for gospel. Comprising a dozen singers from some of France?s finest choirs, the group has already given over 550 concerts, attracting 150,000 spectators in France and abroad.

L’événement So Gospel Tournée 2026 Le Mans a été mis à jour le 2026-03-18 par CDT72