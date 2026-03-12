So La Lune L’Oasis Le Mans

So La Lune

L’Oasis Avenue Félix Geneslay Le Mans Sarthe

Tarif : 27 – 27 – 34 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 20:00:00

fin : 2026-11-27 23:00:00

Date(s) :

2026-11-27

Avec sa voix singulière, sa maîtrise des mélodies, son univers et ses textes mélancoliques, So La Lune est l’un des rappeurs les plus talentueux et intrigants de sa génération.

L’artiste rappe depuis ses 10 ans, mais commence réellement à se faire un nom à partir de 2019 avec son projet Tsuki ; devenant rapidement l’un des visages de la nouvelle scène urbaine française. Depuis, il confirme son succès avec la sortie de sept EPs en 2021, les albums Fissure de vie en 2022, L’enfant de la pluie en 2023 et Nouveau produit en 2025.

Coté scène, So La Lune a su imposer son style premier concert au Nouveau Casino en 2022, il a rapidement pris de l’altitude en quelques années La Cigale, l’Olympia, le Zénith de Paris et une tournée.

De retour en concert en 2026, SO LA LUNE sera sur la scène de L’Oasis le vendredi 27 novembre. .

L’Oasis Avenue Félix Geneslay Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr

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L’événement So La Lune Le Mans a été mis à jour le 2026-03-12 par CDT72