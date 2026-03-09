So La Lune Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement

So La Lune

Vendredi 13 novembre 2026 à partir de 20h. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 35 – 35 – 39 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 20:00:00

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-13

Coté scène, So La Lune a su imposer son style premier concert au Nouveau Casino en 2022, il a rapidement pris de l’altitude en quelques années La Cigale, l’Olympia, le Zénith de Paris et une tournée.

Avec sa voix singulière, sa maîtrise des mélodies, son univers et ses textes mélancoliques, So La Lune est l’un des rappeurs les plus talentueux et intrigants de sa génération.





L’artiste rappe depuis ses 10 ans, mais commence réellement à se faire un nom à partir de 2019 avec son projet Tsuki ; devenant rapidement l’un des visages de la nouvelle scène urbaine française.





Depuis, il confirme son succès avec la sortie de sept EPs en 2021, les albums Fissure de vie en 2022, L’enfant de la pluie en 2023 et Nouveau produit en 2025.





Coté scène, So La Lune a su imposer son style premier concert au Nouveau Casino en 2022, il a rapidement pris de l’altitude en quelques années La Cigale, l’Olympia, le Zénith de Paris et une tournée.





Avec sa voix singulière, sa maîtrise des mélodies, son univers et ses textes mélancoliques, So La Lune est l’un des rappeurs les plus talentueux et intrigants de sa génération.



L’artiste rappe depuis ses 10 ans, mais commence réellement à se faire un nom à partir de 2019 avec son projet Tsuki ; devenant rapidement l’un des visages de la nouvelle scène urbaine française.



Depuis, il confirme son succès avec la sortie de sept EPs en 2021, les albums Fissure de vie en 2022, L’enfant de la pluie en 2023 et Nouveau produit en 2025. .

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On stage, So La Lune has established its style: first concert at the Nouveau Casino in 2022, it quickly gained altitude in just a few years: La Cigale, Olympia, Zénith de Paris and a tour.

L’événement So La Lune Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-09 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille