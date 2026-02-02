SO Théâtre du Péglé Mont-de-Marsan

SO

Théâtre du Péglé Rue du Commandant Pardaillan Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-16

fin : 2026-03-16

Date(s) :

2026-03-16 2026-03-17 2026-03-18 2026-03-19 2026-03-20 2026-03-21 2026-03-23 2026-03-24

Pour sa nouvelle création, Kristof Hiriart nous invite à un rituel d’écoute, un moment musical à vivre ensemble.

On y évoque les paysages, ceux que l’on traverse, ceux qui nous traversent. Les êtres qui les habitent. Les silences, les sons, la lumière, l’ombre. Ce que l’on perçoit change selon l’instant, selon le regard.

Pierres, cloches, voix et tambours pour toucher, contempler et ressentir pleinement le monde qui nous entoure. Traverser la nuit et tout redécouvrir au lever du jour.

SO, c’est un regard posé sur le paysage, sur nous dans le paysage et sur le paysage en nous. .

Théâtre du Péglé Rue du Commandant Pardaillan Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 04 14 85 billetterie@theatredegascogne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

