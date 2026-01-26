So Ruff, So Tuff avec Ikse Sound System Jeanne Barret Marseille 15e Arrondissement

So Ruff, So Tuff avec Ikse Sound System

Vendredi 13 février 2026 de 22h30 à 4h30. Jeanne Barret 5 Bd de Sévigné Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2026-02-13 22:30:00

fin : 2026-02-13 04:30:00

2026-02-13

Jeanne Barret est un lieu d’expérimentation, de production et de création artistique, dans une approche écosophique et pluridisciplinaire en lien avec son village.

Chez Jeanne Barret, nous proposons des espaces de travail pour les artistes, des expositions, des workshops, des rencontres, des moments de fêtes et de repas partagés, des ateliers de pratiques artistiques.





Faïza (illbient indus breaks)

Ghost Dubs (XP dub LIVE)

rRoxymore (mercy-less house music)

DJ Spinn (pioneer of the juke/ footwork scene)



Une partie des bénéfices seront reversés à l’association JUST, Justice et Union pour la Transformation Sociale

Artwork Jan Melka .

Jeanne Barret 5 Bd de Sévigné Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Jeanne Barret is a place for artistic experimentation, production and creation, with an ecosophical and multidisciplinary approach to its village.

