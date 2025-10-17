So ruff, so tuff x Principe Jeanne Barret Marseille 15e Arrondissement

Du vendredi 17 au samedi 18 octobre 2025 de 22h30 à 4h30. Jeanne Barret 5 Bd de Sévigné Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-10-17 22:30:00

fin : 2025-10-18 04:30:00

2025-10-17

DJ FIRMEZA, NUNO BEATS, DJ DANIFOX avec IKSE SOUND SYSTEM

PRÍNCIPE est un label basé à Lisbonne, au Portugal. Il se consacre entièrement à la diffusion de musique dance contemporaine 100 % authentique provenant de cette ville, de ses banlieues et de ses bidonvilles. De nouveaux sons, de nouvelles formes et de nouvelles structures avec leur propre poétique et leur propre identité culturelle.



Billetterie uniquement en ligne

Une partie des bénéfices de la billetterie sera reversée à l’association JUST, Justice et Union pour la Transformation Sociale.



artwork <> Màrcio Matos .

Jeanne Barret 5 Bd de Sévigné Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

DJ FIRMEZA, NUNO BEATS, DJ DANIFOX with IKSE SOUND SYSTEM

German :

DJ FIRMEZA, NUNO BEATS, DJ DANIFOX mit IKSE SOUND SYSTEM

Italiano :

DJ FIRMEZA, NUNO BEATS, DJ DANIFOX con IKSE SOUND SYSTEM

Espanol :

DJ FIRMEZA, NUNO BEATS, DJ DANIFOX con IKSE SOUND SYSTEM

