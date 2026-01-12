SO spectacle jeune public

Le Bourg Maison de la Forêt Donnezac Gironde

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

SO est un sepctacle d’ombre, de lumière, de voix et d’animaux destiné aux tous petits.

Des vibrations et des lumières, voilà ce qui éveille et encre nos premiers mois de vie. Alors, quel paysage s’empare de nous ?

Peut-être que celui qui nous façonne, c’est celui que nous traversons la nuit. Celui dont nous connaissons les mystères et fantasmes, ses bruits, ses mélodies et ses lumières. Kristof a des terres du Pays basque en lui, il a de ce dehors en dedans de lui. Avec son spectacle sa voix, des pierres et des crins, de la tombée de la nuit au petit matin, nous traversons ensemble un paysage. Le sien, le vôtre, le nôtre ? .

Le Bourg Maison de la Forêt Donnezac 33860 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : SO spectacle jeune public

L’événement SO spectacle jeune public Donnezac a été mis à jour le 2026-01-08 par OT Latitude Nord Gironde