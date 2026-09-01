Soap ! « amour gloire et impro » Toucy
vendredi 25 septembre 2026 · Toucy
Informations pratiques
Toucy
Soap ! « amour gloire et impro »
A la halle aux grains de Toucy Toucy Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Soap ! « amour gloire et impro »
par le collectif la limone. Mise en scène : clothilde huet et johanne teste
avec : clothilde huet, nathan metral, johanne teste, fabian hellou ou hugo tejero.
Une expérience théâtrale unique qui réconcilie le public télévisuel et le public de théâtre. quatre comédiens « presque américains » nous offrent un épisode inédit de la série télé américaine que tout le monde connaît. Entre trahisons, révélations, mariages ratés et retour de personnages morts. tout y est… Sauf le scénario ! Improvisé de bout en bout, soap reprend les codes flamboyants des feuilletons cultes pour en livrer une parodie aussi dramatique qu’hilarante, à la fois spectaculaire et surprenante.
A la halle aux grains de Toucy, vendredi 25 septembre à 20 h 30 .
A la halle aux grains de Toucy Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté micheledudragne@orange.fr
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English : Soap ! « amour gloire et impro »
L’événement Soap ! « amour gloire et impro » Toucy a été mis à jour le 2026-09-09 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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