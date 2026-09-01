Informations pratiques

Toucy

Soap ! « amour gloire et impro »

A la halle aux grains de Toucy Toucy Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Soap ! « amour gloire et impro »

par le collectif la limone. Mise en scène : clothilde huet et johanne teste

avec : clothilde huet, nathan metral, johanne teste, fabian hellou ou hugo tejero.

Une expérience théâtrale unique qui réconcilie le public télévisuel et le public de théâtre. quatre comédiens « presque américains » nous offrent un épisode inédit de la série télé américaine que tout le monde connaît. Entre trahisons, révélations, mariages ratés et retour de personnages morts. tout y est… Sauf le scénario ! Improvisé de bout en bout, soap reprend les codes flamboyants des feuilletons cultes pour en livrer une parodie aussi dramatique qu’hilarante, à la fois spectaculaire et surprenante.

A la halle aux grains de Toucy, vendredi 25 septembre à 20 h 30 .

A la halle aux grains de Toucy Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté micheledudragne@orange.fr

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English : Soap ! « amour gloire et impro »

L’événement Soap ! « amour gloire et impro » Toucy a été mis à jour le 2026-09-09 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !