Soap Théâtre Villeneuve-sur-Yonne

Soap Théâtre Villeneuve-sur-Yonne jeudi 29 janvier 2026.

Soap

Théâtre 25 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Tarif : 7 – 7 – 12 EUR

Début : 2026-01-29 20:00:00

fin : 2026-01-29

2026-01-29 2026-01-31

Dallas et Les Feux de l’Amour n’ont plus de secrets pour eux. Quatre acteurs presque américains prêts à tout pour créer à chaque représentation un épisode inédit de cette nouvelle série à succès Soap. Ce spectacle vous propose une reproduction fidèle de l’univers du Soap Opera le phrasé des comédiens doublés, le surjeu, les décors studio et les situations et relations invraisemblables qui font que le genre existe.

Plus qu’une simple comédie improvisée, Soap fait vivre aux spectateurs de véritables épisodes d’une série à succès que les comédien·nes inventent, avec eux, à chaque représentation. .

Théâtre 25 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 38 57 66

