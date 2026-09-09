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AGENDA · Vézelay

Soave Libertate Grande Salle Vézelay

jeudi 19 novembre 2026 · Grande Salle · Vézelay

Informations pratiques

Début
jeudi 19 novembre 2026
Fin
jeudi 19 novembre 2026
Lieu
Grande Salle
Adresse
4 Rue de l'Hôpital
Ville
89450 Vézelay
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Vézelay

Soave Libertate

Grande Salle 4 Rue de l’Hôpital Vézelay Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19
fin : 2026-11-19

Date(s) :
2026-11-19

Duo de barytons et chefs-d’oeuvre de Monteverdi – Concerto Soave   .

Grande Salle 4 Rue de l’Hôpital Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 94 84 30  contact@lacitedelavoix.net

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English : Soave Libertate

L’événement Soave Libertate Vézelay a été mis à jour le 2026-09-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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