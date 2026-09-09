Soave Libertate Grande Salle Vézelay

Informations pratiques

Vézelay

Soave Libertate

Grande Salle 4 Rue de l’Hôpital Vézelay Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-19

fin : 2026-11-19

Date(s) :

2026-11-19

Duo de barytons et chefs-d’oeuvre de Monteverdi – Concerto Soave .

Grande Salle 4 Rue de l’Hôpital Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 94 84 30 contact@lacitedelavoix.net

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English : Soave Libertate

L’événement Soave Libertate Vézelay a été mis à jour le 2026-09-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)