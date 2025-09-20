Soba Fiman Saint-Amand-Montrond

Soba Fiman Saint-Amand-Montrond samedi 28 février 2026.

Soba Fiman

3 rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : 14 – 14 – EUR

14

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Concert blues et griots africains

Tout public

Durée 1h30

SOBA incarne une fusion harmonieuse entre le passé et le présent, entre l’âme profonde du blues et la richesse plurielle des traditions africaines. Le trio, par sa musique de proximité, sans artifice, touche le cœur de ceux qui l’écoutent, rappelant que l’authenticité et la passion sont les véritables moteurs de l’art. À travers ses chansons originales, SOBA ne se contente pas de faire danser les foules ; il invite chacun à une réflexion sur l’identité, sur le lien indissociable qui unit le passé à l’avenir, et sur le pouvoir transformateur de la musique. 14 .

3 rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 48 36 carrosserie.mesnier@wanadoo.fr

English :

Blues concert with African griots

All audiences

Duration 1h30

German :

Konzert Blues und afrikanische Griots

Für alle Altersgruppen

Dauer 1.30 Std

Italiano :

Concerto blues con griot africani

Tutti i pubblici

Durata 1h30

Espanol :

Concierto de blues con griots africanos

Todos los públicos

Duración 1h30

