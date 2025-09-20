Soba Fiman Saint-Amand-Montrond
Soba Fiman Saint-Amand-Montrond samedi 28 février 2026.
Concert blues et griots africains
Tout public
Durée 1h30
SOBA incarne une fusion harmonieuse entre le passé et le présent, entre l’âme profonde du blues et la richesse plurielle des traditions africaines. Le trio, par sa musique de proximité, sans artifice, touche le cœur de ceux qui l’écoutent, rappelant que l’authenticité et la passion sont les véritables moteurs de l’art. À travers ses chansons originales, SOBA ne se contente pas de faire danser les foules ; il invite chacun à une réflexion sur l’identité, sur le lien indissociable qui unit le passé à l’avenir, et sur le pouvoir transformateur de la musique. 14 .
3 rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 48 36 carrosserie.mesnier@wanadoo.fr
English :
Blues concert with African griots
All audiences
Duration 1h30
German :
Konzert Blues und afrikanische Griots
Für alle Altersgruppen
Dauer 1.30 Std
Italiano :
Concerto blues con griot africani
Tutti i pubblici
Durata 1h30
Espanol :
Concierto de blues con griots africanos
Todos los públicos
Duración 1h30
