Sobanova Dance Awards #9 Théâtre Paris Plaine Paris 27 juin 2025

Vendredi 27 juin, 19h00 Génération Z (- 26 ans, adhérent·es sous justificatif ) : 20€ / Boomers

(tous les autres…) : 25€ / Boomers généreux (j’ai deux amours, Sobanova et les jeunes talents ;-) ) : 50€

Le vendredi 27 juin à 19h, le Théâtre Paris Plaine accueillera la Grande Finale 2025 des Sobanova Dance Awards #9, LE rendez-vous dédié à la révélation de nouveaux talents de la scène contemporaine.

Cette édition exceptionnelle sera présidée par Pierre-François Heuclin, parrain de l’association et Directeur Artistique de Vaison Danses, reconnu pour son exigence artistique, son regard affûté et son engagement en faveur de la jeune création.

À ses côtés, le jury composé de professionnels du monde de la danse – chorégraphes, programmateurs, directeurs de théâtre – aura la délicate mission de désigner le lauréat·e 2025, parmi sept finalistes aux univers aussi riches que singuliers.

Juré n°1 : Carolyn Occelli | Directrice du Théâtre de Suresnes Jean Vilar Juré n°2 : Abou Lagraa | Chorégraphe & co-directeur artistique de la cie La Baraka la Chapelle Annonay Juré n°3 : Mourad Merzouki | Chorégraphe et directeur artistique de la Cie Kafïg, Pôle en Scènes Juré n°4 : Kamel Mimoun | festival Cadences Arcachon

Fidèles et bienveillants, nos membres du jury accompagnent depuis de nombreuses années les finalistes des Sobanova Dance Awards en offrant des résidences, des accueils studios, des co-productions, des coachings…

Ils et elles sont sept. Sept visions du mouvement. Sept univers singuliers. Le 27 juin à 19h, sur la scène du Théâtre Paris Plaine, ils et elles présenteront leur création originale lors de la Grande Finale publique. Une soirée placée sous le signe de la création et de la rencontre entre artistes, professionnels et spectateurs.

* Mathieu Bord, Compagnie Ino – « Pain Pieuvre »

* Allison Faye, Compagnie Andrée Brûle – « Bernard »

* Nour Joseph Gebrael, Compagnie Gamart – « Androgyne »

* Maé Nayrolles et Anna Beghelli, Compagnie Annamaé – « 7: AM »

* Julia Kayser & Théo Vanpop – “Warm Weight”

* Katia Lharaig, Compagnie Nicera – « Nicera »

* Emanuelle Soum, MaisonM – « Eve88 »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-27T19:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-27T23:59:00.000+02:00

Théâtre Paris Plaine 13 Rue du Général Guillaumat, 75015 Paris Quartier Saint-Lambert Paris 75015 Paris