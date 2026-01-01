Sober Club, par Maxime Musqua au Badaboum (11e) Badaboum Paris

Pour cette deuxième édition, le dancefloor sera chauffé par la DJ et productrice Mira Ló, figure montante de la house française.

Parisienne et queer, elle distille dans ses sets groovy, influences Chicago house et touches nu-disco, créant des ambiances joyeuses, sensibles et irrésistiblement dansantes.

Lire notre article : La sobriété selon Maxime Musqua, juré du Pari(s) sans alcool Interview

Pour célébrer la fin du Dry January, le Sober Club revient au Badaboum. Hosté par Maxime Musqua, ce format sans alcool place la danse et la musique au centre, dans une approche lucide et résolument contemporaine du club.

Le samedi 31 janvier 2026

de 20h00 à 23h00

payant

Early : 8 €

Regular : 10 €

Late : 12 €

Public adultes.

Badaboum 2 B Rue des Taillandiers 75011 Paris

https://fr.ra.co/events/2343009



