Sobriété foncière La Fabrique Rêves de Ville Le Mans

Début : 2025-09-04 08:30:00

fin : 2025-10-04 18:00:00

2025-09-04

Decouvrez une exposition sur la Sobriété Foncière du 4 septembre au 4 octobre 2025 à La Fabrique Rêves de Ville. Elle montre comment mieux habiter nos territoires tout en préservant la biodiversité. Elle propose des exemples inspirants et ouvre un espace de dialogue sur l’avenir des villes.

Exposition sur la Sobriété Foncière

Face à l’urgence climatique et environnementale, nous devons réinventer collectivement de nouvelles manières d’habiter nos territoires, et particulièrement les villes.

Les Ministères en charge de l’Aménagement du Territoire et de la Transition Écologique proposent une exposition pédagogique donnant à voir concrètement les impacts positifs de la réforme en faveur de la sobriété foncière et montrant que ses effets peuvent aussi contribuer au bien-vivre des habitants et des territoires, sans fragiliser leur capacité de développement.

Cette exposition fédère élus, habitants et acteurs autour de formes urbaines et de typologies d’habitats qui permettent de bien vivre, de préserver la biodiversité et d’imaginer d’autres manières d’habiter.

Au-delà des histoires résilientes qu’elle raconte au travers d’exemples inspirants partout en France et en Sarthe, cette exposition propose un espace de dialogue pour accompagner les débats sur le territoire.

Entrée libre Tout public .

La Fabrique Rêves de Ville 5 Boulevard Anatole France Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40 lafabrique@lemans.fr

English :

Discover an exhibition on Sobriété Foncière from September 4 to October 4, 2025 at La Fabrique ? Rêves de Ville. The exhibition shows how to make our territories more liveable while preserving biodiversity. It offers inspiring examples and opens a space for dialogue on the future of cities.

German :

Entdecken Sie vom 4. September bis zum 4. Oktober 2025 in La Fabrique eine Ausstellung zum Thema Sobriété Foncière? Rêves de Ville (Stadtträume). Sie zeigt, wie wir unsere Gebiete besser bewohnen und gleichzeitig die Biodiversität erhalten können. Sie bietet inspirierende Beispiele und eröffnet einen Raum für den Dialog über die Zukunft der Städte.

Italiano :

Scoprite una mostra sulla Sobriété Foncière dal 4 settembre al 4 ottobre 2025 presso La Fabrique ? Rêves de Ville. L’esposizione mostra come possiamo vivere meglio nelle nostre città preservando la biodiversità. Offre esempi ispiratori e apre uno spazio di dialogo sul futuro delle città.

Espanol :

Descubra una exposición sobre Sobriété Foncière del 4 de septiembre al 4 de octubre de 2025 en La Fabrique ? Rêves de Ville. Muestra cómo podemos vivir mejor en nuestras ciudades preservando la biodiversidad. Ofrece ejemplos inspiradores y abre un espacio de diálogo sobre el futuro de las ciudades.

