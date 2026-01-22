Sobriété numérique Bibliothèque Champs-Manceaux Rennes Jeudi 19 mars, 14h30 sur inscription

Avec un jeu de cartes, venez évaluer l’impact de vos activités numériques et découvrir des astuces pour améliorer son bilan carbone.

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 90

Bibliothèque Champs-Manceaux Espace social et culturel Aimé Césaire, 15 rue René Moine 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.champs-manceaux@ville-rennes.fr 02 23 62 26 90



