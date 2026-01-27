Sobriété partagée Salle du foyer rural maison des associations Matour
Sobriété partagée Salle du foyer rural maison des associations Matour samedi 21 février 2026.
Salle du foyer rural maison des associations 2 bis Rue de la Clayette Matour Saône-et-Loire
Début : 2026-02-21 09:30:00
fin : 2026-02-21 11:30:00
2026-02-21
Sobriété partagée jeu de plateau conçu par Énergie partagée.
Quelles seront vos priorités en fonction de vos moyens et des particularités locales ? Quel programme ?
Inscription souhaitée. .
+33 6 47 44 06 04 poteshg@gmail.com
