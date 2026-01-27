Sobriété partagée Salle du foyer rural maison des associations Matour

Sobriété partagée Salle du foyer rural maison des associations Matour samedi 21 février 2026.

Sobriété partagée

Salle du foyer rural maison des associations 2 bis Rue de la Clayette Matour Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 09:30:00
fin : 2026-02-21 11:30:00

Date(s) :
2026-02-21

Sobriété partagée jeu de plateau conçu par Énergie partagée.
Quelles seront vos priorités en fonction de vos moyens et des particularités locales ? Quel programme ?
Inscription souhaitée.   .

Salle du foyer rural maison des associations 2 bis Rue de la Clayette Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 47 44 06 04  poteshg@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sobriété partagée

L’événement Sobriété partagée Matour a été mis à jour le 2026-01-27 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III