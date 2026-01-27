Sobriété partagée Salle du foyer rural maison des associations Matour

Sobriété partagée

Salle du foyer rural maison des associations 2 bis Rue de la Clayette Matour Saône-et-Loire

Début : 2026-02-21 09:30:00

fin : 2026-02-21 11:30:00

2026-02-21

Sobriété partagée jeu de plateau conçu par Énergie partagée.

Quelles seront vos priorités en fonction de vos moyens et des particularités locales ? Quel programme ?

Inscription souhaitée. .

Salle du foyer rural maison des associations 2 bis Rue de la Clayette Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 47 44 06 04 poteshg@gmail.com

