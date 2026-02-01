S’occuper du poney Saint-Thonan

S’occuper du poney

5 Lieu-dit Créac’h Coadic Saint-Thonan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 11:15:00

fin : 2026-02-27 12:15:00

Date(s) :

2026-02-20 2026-02-25 2026-02-27

Les jardins de l’Éveil vous proposent de vous occuper des poneys pansage et donner à manger aux poneys.

Atelier sans les parents, pour les enfants de 4 à 6 ans. .

5 Lieu-dit Créac’h Coadic Saint-Thonan 29800 Finistère Bretagne +33 2 57 52 56 40

