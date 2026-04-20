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Social run du moussu moussu faim & soif Messanges

Social run du moussu moussu faim & soif Messanges

Social run du moussu moussu faim & soif Messanges lundi 20 avril 2026.

Lieu : moussu faim & soif

Adresse : 101 chemin du pey de l'ancre

Ville : 40660 Messanges

Département : Landes

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : lundi 20 avril 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif : Gratuit

Messanges

Social run du moussu

moussu faim & soif 101 chemin du pey de l’ancre Messanges Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 08:30:00
fin : 2026-04-20 09:30:00

Date(s) :
2026-04-20

On court en forêt tous ensemble à un rythme tranquille pour 5 km, on déguste une citronnade rafraichissante à la fin.
On court en forêt tous ensemble à un rythme tranquille pour 5 km, on déguste une citronnade rafraichissante à la fin.
Gratuit sur inscription   .

moussu faim & soif 101 chemin du pey de l’ancre Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 55 04 50  lemoussu40@gmail.com

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English : Social run du moussu

We run through the forest together at a leisurely pace for 5 km, enjoying a refreshing lemonade at the end.

L’événement Social run du moussu Messanges a été mis à jour le 2026-04-13 par OTI LAS

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