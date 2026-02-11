UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Aventin

SOCIAL SNOW À SUPERBAGNÈRES Saint-Aventin

samedi 30 janvier 2027 · Saint-Aventin

Informations pratiques

Début
samedi 30 janvier 2027
Fin
samedi 30 janvier 2027
Adresse
DOMAINE SKIABLE
Ville
31110 Saint-Aventin
Département
Haute-Garonne
Tarif

Saint-Aventin

SOCIAL SNOW À SUPERBAGNÈRES

DOMAINE SKIABLE Saint-Aventin Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-30
fin : 2027-01-30

Date(s) :
2027-01-30

Sur le snowpark, profitez d’une ambiance conviviale avec barbecue et d’une ambiance musicale.
Détails à venir.   .

DOMAINE SKIABLE Saint-Aventin 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 97 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At the snowpark, enjoy a friendly atmosphere with a barbecue and live music.

L’événement SOCIAL SNOW À SUPERBAGNÈRES Saint-Aventin a été mis à jour le 2026-09-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

À voir aussi à Saint-Aventin (Haute-Garonne)