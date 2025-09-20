Société Académique de l’Aube JEP 2025 Troyes
Société Académique de l'Aube JEP 2025 Troyes samedi 20 septembre 2025.
Société Académique de l’Aube JEP 2025
1 rue Chrestien de Troyes Troyes Aube
Gratuit
Début : 2025-09-20 09:00:00
fin : 2025-09-20 18:00:00
2025-09-20
Visite de la bibliothèque et de la Salle des Séances.
Limité à 20 pers/groupe .
1 rue Chrestien de Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 70 06 04 44
