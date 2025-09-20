Société Académique de l’Aube JEP 2025 Troyes

Société Académique de l’Aube JEP 2025

1 rue Chrestien de Troyes Troyes Aube

Gratuit

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

Visite de la bibliothèque et de la Salle des Séances.



Limité à 20 pers/groupe .

+33 6 70 06 04 46

