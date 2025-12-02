Société de loisirs, jeux de société : l’édition de jeux en France au tournant du XXe siècle Bibliothèque Forney Paris
Société de loisirs, jeux de société : l’édition de jeux en France au tournant du XXe siècle Bibliothèque Forney Paris mardi 2 décembre 2025.
Cette
présentation se penchera sur la production de jeux de société au tournant du
XXe siècle, à partir des riches fonds de la bibliothèque Forney. On examinera
la manière dont les éditeurs de jeux de société proposent à leurs publics une
version ludique et domestique des loisirs qui émergent durant cette période,
des courses automobiles au cinéma, en passant par la littérature enfantine et
le cirque, c’est tout un monde d’amusements que les jeux de société importent
au salon.
–
La conférencière
Hélène Valance
est agrégée et docteure des universités, maîtresse de conférences à
l’université de Franche-Comté et conseillère scientifique à l’Institut National
d’Histoire de l’Art, où elle mène, au sein du laboratoire InVisu (CNRS), un
programme de recherches intitulé « Histoire en jeux » consacré aux jeux
de société en France dans le long XIXe siècle.
La bibliothèque Forney est connue pour ses collections en lien avec les arts appliqués (papiers peints, affiches, etc.), mais savez-vous qu’elle possède une importante collection de jeux de société ? Cette conférence va vous en apprendre plus…
Le mardi 02 décembre 2025
de 19h30 à 21h00
gratuit
Réservation grâce au lien ci-dessous
Public adultes.
Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris
+33142781460 bibliotheque.forney@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/