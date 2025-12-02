Société de loisirs, jeux de société : l’édition de jeux en France au tournant du XXe siècle Bibliothèque Forney Paris

présentation se penchera sur la production de jeux de société au tournant du

XXe siècle, à partir des riches fonds de la bibliothèque Forney. On examinera

la manière dont les éditeurs de jeux de société proposent à leurs publics une

version ludique et domestique des loisirs qui émergent durant cette période,

des courses automobiles au cinéma, en passant par la littérature enfantine et

le cirque, c’est tout un monde d’amusements que les jeux de société importent

au salon.

La conférencière

Hélène Valance

est agrégée et docteure des universités, maîtresse de conférences à

l’université de Franche-Comté et conseillère scientifique à l’Institut National

d’Histoire de l’Art, où elle mène, au sein du laboratoire InVisu (CNRS), un

programme de recherches intitulé « Histoire en jeux » consacré aux jeux

de société en France dans le long XIXe siècle.

La bibliothèque Forney est connue pour ses collections en lien avec les arts appliqués (papiers peints, affiches, etc.), mais savez-vous qu’elle possède une importante collection de jeux de société ? Cette conférence va vous en apprendre plus…

Le mardi 02 décembre 2025

de 19h30 à 21h00

gratuit

Réservation grâce au lien ci-dessous

Public adultes.

Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris

