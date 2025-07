Société de l’union de Montsoreau Montsoreau

Société de l’union de Montsoreau Montsoreau samedi 20 septembre 2025.

Société de l’union de Montsoreau

Pl des diligences Montsoreau Maine-et-Loire





Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20



2025-09-20

Visites et démonstrations de la Boule de Fort.

Pl des diligences Montsoreau 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 38 16 58

English :

Visits and demonstrations of the Boule de Fort.

German :

Besichtigungen und Vorführungen des « Boule de Fort ».

Italiano :

Visite e dimostrazioni della Boule de Fort.

Espanol :

Visitas y demostraciones de la Boule de Fort.

L’événement Société de l’union de Montsoreau Montsoreau a été mis à jour le 2025-07-26 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME