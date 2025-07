Société de l’Union Lieu-dit l’Aireau La Lande-Chasles

Société de l'Union Lieu-dit l'Aireau La Lande-Chasles dimanche 21 septembre 2025.

Société de l’Union

Lieu-dit l’Aireau 4 route Bernard Jousset La Lande-Chasles Maine-et-Loire

Début : 2025-09-21 09:00:00

fin : 2025-09-21 12:30:00

2025-09-21

Démonstration et initiation à la pratique de la Boule de Fort.

Buvette sur place.

Dimanche 21 septembre 2025 de 9h à 12h30. .

+33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

English :

Demonstration and initiation to the practice of the Boule de Fort.

German :

Demonstration und Einführung in die Praxis des Boule de Fort.

Italiano :

Dimostrazione e iniziazione alla pratica della Boule de Fort.

Espanol :

Demostración e iniciación a la práctica de la Boule de Fort.

