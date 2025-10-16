Société(s) et Action(s) Publique(s) MSH B, salle de conférence Rennes

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-16T09:00:00 – 2025-10-16T17:40:00
Fin : 2025-10-17T09:30:00 – 2025-10-17T12:00:00

Dans un contexte de précarisation incessante dans le milieu de l’enseignement supérieur et de la recherche, et d’atteintes de plus en plus nombreuses à travers le monde à la liberté académique des chercheurs et chercheuses, il est essentiel de maintenir des espaces de rencontres et de discussions entre doctorantes et doctorants.
Quatre sessions sont proposées lors de ces journées :

  • Construction et déconstruction des problèmes environnementaux
  • (Re)définition par le bas des problèmes publics
  • Publics minorisés et action publique
  • L’action publique au local

Le laboratoire Arènes organise ses premières doctoriales les 16 et 17 octobre 2025 sur la thématique « Société(s) et Action(s) Publiques(s) ». sociétés action publique

