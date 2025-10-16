Société(s) et Action(s) Publique(s) MSH B, salle du conseil Rennes

Société(s) et Action(s) Publique(s) MSH B

Société(s) et Action(s) Publique(s) MSH B, salle du conseil Rennes jeudi 16 octobre 2025.

Société(s) et Action(s) Publique(s) MSH B, salle du conseil Rennes 16 et 17 octobre Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Le laboratoire Arènes organise ses premières doctoriales les 16 et 17 octobre 2025 sur la thématique « Société(s) et Action(s) Publiques(s) ».

Dans un contexte de précarisation incessante dans le milieu de l’enseignement supérieur et de la recherche, et d’atteintes de plus en plus nombreuses à travers le monde à la liberté académique des chercheurs et chercheuses, il est essentiel de maintenir des espaces de rencontres et de discussions entre doctorantes et doctorants.
Quatre sessions sont proposées lors de ces journées :

* Construction et déconstruction des problèmes environnementaux
* (Re)définition par le bas des problèmes publics
* Publics minorisés et action publique
* L’action publique au local

[**Programme en ligne**](https://arenes.eu/wp-content/uploads/2025/09/livret-doctoriales-2025vf.pdf)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-16T09:00:00.000+02:00
Fin : 2025-10-17T12:00:00.000+02:00

1
 communication@arenes.eu

MSH B, salle du conseil 2 avenue Gaston Berger, 35043 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine